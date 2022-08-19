شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة البنك الأهلى وعودة مابولولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عمر، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن ضم 21 لاعبا لمباراة البنك الأهلى المقرر لها غداً السبت على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد عبد المنصف،صبحي سليمان،فارس السيد، إبراهيم حسن،محمد مجدي،محمود شبانة، صبري رحيل، هشام صلاح، أحمد نبيل "مانجا"، مابولولو، خالد الغندور، السيد سالم، أحمد عادل "ميسي"، مورو ساليفو، أحمد راشد، بواتينج، مروان عطية ، عبد الله نصيب، عبد الغنى محمد، كريم يحيى، فوزى الحناوى.

وعاد لقائمة الاتحاد أمام البنك الأهلى الثلاثى هداف الفريق مابولولو عقب الشفاء من الإصابة، وإبراهيم حسن، ومورو ساليفو عقب تنفيذ عقوبة الإيقاف، بينما يغيب سعيدو سمبورى عن سيد البلد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وعقد محمد عمر جلسة خاصة مع مدافعى سيد البلد منحهم فيها بعض التعليمات الفنية المهمة بعد تراجع الأداء خلال المباريات الماضية، واستقبال زعيم الثغر 49 هدفاً كأكثر فريق اهتزت شباكه بعد إيسترن كومبانى الذى تلقى 51 هدفا.

وطالب عمر مدافعى الاتحاد السكندرى بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة،مؤكداً لهم أنها لا تحتمل الأخطاء في ظل صعوبة المباريات المتبقية من الدوري العام، ورغبة جماهير سيد البلد في تحسين النتائح التي عانى منها الفريق وتسببت في احتلاله المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 33 نقطة.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة البنك الأهلى في المباراة المقرر لها غداً السبت على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.