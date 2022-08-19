شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو قبل صدام الدوري الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق فوزه الأول على فاركو في اللقاء الثالث بينهم الليلة بعدما تعادل الفريقين سلبياً في مباراة الدور الأول للدوري كما نجح الفريق البرتقالى في الفوز على الفارس الأبيض بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم بكأس رابطة الأندية المحترفة.



مواجهات الزمالك وفاركو

طالب نونو الميدا المدير الفني لفاركو لاعبيه بالبحث عن انتصار جديد أمام الزمالك يعدل مسار الفريق بجدول الدوري فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدف دون رد سجله أحمد عبد العزيز مودى من ركلة جزاء.

تبدو صفوف فاركو مكتملة أمام الزمالك بإستثناء الثلاثى عمرو جمال وسيف تيرى مهاجما الفريق اللذان أجريا جراحة الرباط الصليبى منذ عدة شهور، وأحمد الصغيرى الذى يغيب عن المباراة للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة البنك الاهلى الأخيرة.