شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يسجل هدف تقدم الزمالك أمام فاركو بـ"أسيست" من زيزو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه من ضربة رأس، بعد "أسيست" من أحمد سيد زيزو من ضربة ركنية فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ويوسف إبراهيم " اوباما" و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وعمر السعيد.

فيما يضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا، خط الوسط : كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي"، خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد "شيكا" _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ رزقي حمرون _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.

ويعتلى الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.



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مباراة الزمالك وفاركو (12)



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مباراة الزمالك وفاركو (17)



مباراة الزمالك وفاركو (18)



مباراة الزمالك وفاركو (19)



مباراة الزمالك وفاركو (20)