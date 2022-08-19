شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينتظر رد ويجان على شروطه لبيع محمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى إنبى نظرائهم في يجان أتلتيك الإنجليزى الذى يلعب فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب" للرد على شروطهم المالية والتعاقدية فيما يخص بيع محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أكد مصدر أن مسئولو نادى إنبى اشترطوا الحصول على مبلغ مليوني جنيه إسترلينى كاش للتخلى عن الحارس الدولى في الميركاتو الصيفى فضلا عن رفضهم فكرة التعاقد مع اللاعب دون دفع القيمة المالية والانتظار لحين مشاركة اللاعب.

وأوضح المصدر أن إنبى تلقى عرضا رسميًا من ويجان الإنجليزي، لكنه عرض مختلف على العقود التي اعتادوا عليها، لافتا أن مسئولي النادى البترولى يروا أن هناك بنودا في العقد غير مريحة، مؤكدا أن إنبي يريد رحيل محمود جاد للاحتراف ويدعم هذه التجربة لكن العرض لا يليق بقيمة النادى.

وقدم نادى ويجان الإنجليزي عرضاً رسمياً بـ مليون جنيه استرلينى، إلا أن مسئولي النادى البترولى طلبوا رفع القيمة المالية إلى مليوني جنيه إسترلينى والحصول عليها للموافقة على رحيل الحارس الدولى، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة حسم موقف الحارس الدولى من البقاء أو الرحيل عن الفريق البترولى.

في سياق متصل، أكد الحارس الدولى أن ويجان الإنجليزي متمسك بالتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي، موضحا أن رئيس النادى الإنجليزي جاء إلى مصر وجلس مع مسئولي إنبي لكن المفاوضات متوقفة بسبب بعض الاستثناءات، مؤكدا أن مسئولى ويجان يعلمون ماذا يفعلون لذلك قدموا عرضاً رسمياً.

وأوضح جاد أن ويجان يسعى لإعارته إلى أحد أندية أوروبا لمنحه خبرات أكبر، لافتاً إلى أنه يتمنى إنهاء المفاوضات بنجاح، خصوصاً أن منتخبات أفريقيا بها الكثير من المحترفين، والمنتخب الوطنى كبير وشرف له تمثيله، لكنه يتمنى زيادة أعداد المحترفين مثل المنتخبات الأخرى.

وأشار حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إلى أن احترافه سيفيد منتخب بلاده وسيساهم في فتح المجال للاعبين حتى وإن كان المقابل المادي ضعيف في البداية، مؤكداً أن مسئولي ويجان متمسكين بضمه وشرف له الانضمام لصفوف النادى الإنجليزى.