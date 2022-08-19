شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين بعد الفوز على أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم المقامة في مدينة نانسي الفرنسية، ليواصل الدفاع عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الأخيرة، وذلك بعد الفوز على أمريكا في الدور ربع النهائي بشوطين نظيفين.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

- فوز كريم التركي على منافسه أفي اجاروال بنتيجة 3-0، وجاءت النتائج كالتالي، 8-11 11-9 7-4 Retired، حيث انسحب لاعب أمريكا في الشوط الثالث للإصابة.

- فوز محمد زكريا على منافسه تاد كارني بثلاثة أشواط نظيفة: 11-5 12-10 11-5.

بينما لم يلعب الشوط الثالث بين سلمان خليل وريهان لوثرا بعد تأكد فوز المنتخب الوطني.

وكان المنتخب الوطنى قد تغلب فى دور المجموعات على منتخبى، نيوزيلندا وكولومبيا بثلاثة أشواط نظيفة ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر مجموعته.