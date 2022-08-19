شكرا لقرائتكم خبر عن نائل نصار يفوز ببطولة الجائزة الكبرى بايرلندا فى إنجاز جديد للفروسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفارس الأوليمبى نائل نصار إنجازا جديدا للفروسية المصرية ، وإنجاز أخر يضاف إلى إنجازاته الشخصية ، بالحصول على لقب بطولة الجائزة الكبرى التى تختتم مساء غد السبت بمدينة دبلن جنوب أيرلندا خلال الفترة من 17 وحتى 21 من أغسطس الجارى ، حيث حصل نائل على اللقب بزمن قدره 35،27 ثانية بعد أن أنهى الشوط الترجيحى بدون أخطاء على الجواد كورنادو ، متفوقا على إبطال العالم وبجدارة .

وتعد هذه البطولة مؤهلة لكأس الأمم للفروسية، شارك فى البطولة 51 فارسا من المصنفين عالميا ، حيث يشارك الفرسان في البطولة بدعوات خاصة لأصحاب التصنيف العالمى المتقدم. ، ويعد نائل المقيم بأمريكا واحد من فرسان القوام الأساسى للمنتخب المصرى ، ويحظى بكافة سبل الدعم من المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ، والذى حرص على الاتصال تليفونيا بالفارس لتهنئته على هذا الإنجاز الكبير ، وطالبه ببذل مزيدا من الجهد والعرق لرفع العلم المصرى فى كافة المحافل الدولية والعالمية التى يشارك فيها ، والاستمرار فى تقديم صورة مشرفة للفروسية المصرية التى بدأت تخطو خطوات جادة نحو العالمية .