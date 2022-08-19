شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم الفيوم بهدفين دون رد وديا استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود فوزا هاما على نظيره الفيوم بهدفين دون رد(0/2)، في القاء الودي الذي جمعهما اليوم الجمعة، وسجل هدفي الحرس كلا من أحمد عادل وعمر أسامه.

وخاض الحرس مجموعة من المباريات الودية مؤخرا منها الاخدود والعروبة السعوديين، وسيمبا التنزاني، وبهتيم، والانتاج الحربي، وذلك من اجل التحضير للموسم الجديد، من الدوري الممتاز حقب تحقيق حلم الصعود مرة أخرى.

ويضم الجهاز الفني لحرس الحدود كلاً من العميد عمرو محمد خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله مدربين عام ، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو محمد رضا مديرًا إداريا، وسامح صابر علي إدري الفريق.

وطلب أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، تقريراً فنياً عن فريق الأمل بالنادي مواليد 2003، والذى يستعد للمشاركة في دوري الجمهورية في الموسم المقبل 2022/2023.