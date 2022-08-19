رسميًا.. نابولي يتعاقد مع ندومبيلي من توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي نابولي الإيطالي، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن ضم لاعب خط وسط الفرنسي لفريق توتنهام، تانجي ندومبيلي.

وتعاقد نابولي مع ندومبيلي على سبيل الإعارة بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو.

ويبدو أن رحيل فابيان رويز إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بات قريبًا، بعد انهاء نابولي لصفقة ابن الـ25 عامًا.

وكان ندومبلي قد انضم إلى توتنهام الإنجليزي، منذ 2019 بعقد يمتد إلى 5 سنوات، مقابل 60 مليون يورو، وأعير إلى فريق ليون الفرنسي الموسم الماضي.

ويعتبر ندومبيلي ثامن صفقات نابولي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقالت عدة تقارير صحفية، أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 91 مع نابولي.

وكان نابولي قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرا بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي، على مضيفه فريق هيلاس فيرونا بخمسة أهداف مقابل هدفين.