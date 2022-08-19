حصة تدريبية| مراكز اللاعبين.. كيف تم برمجة "لغة الأرقام" إلى عالم السحر الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علاء

تختلف مسميات المراكز الخاصة بلاعبي كرة القدم، ولكل مركز خصائص ووظائف مختلفة، حيث بدأ أول من روض الساحرة، بمراكز تحمل أرقام من 1 إلى 11، حيث يحمل الحارس رقم 1، ويليه الظهير الأيمن الذي يرتدي رقم 2، والأيسر بالرقم 3، ثم 4 و5 لقلبي الدفاع، وأمامهم لاعب الوسط المدافع بالرقم 6 وهكذا.

ولكن بعد التطور الذي أحدثه المدربين في هذا العالم الساحر، تمت برمجة تلك الأرقام إلى مراكز جديدة مختلفة ومتفرعة، فربما يجيد لاعب في مركز معين، ولا يجيد في مركز آخر تتقارب وظائفه مع وظائف المركز الذي يجيد به.

فما هي هذه الخصائص وما أوجه التشابه والاختلاف بين مركز وآخر، وكيف يمكنك التفريق بينهم، هذا ما ستتعرف عليه من خلال التقرير التالي.

البداية مع المركز الوحيد الذي لا يوجد به مشتقات، هو مركز حراسة المرمى، على الرغم من إضافة بعض المهام الجديدة لهذا المركز مؤخرًا، وذلك بعدما فكر العبقري جوارديولا في اعطاء حارس المرمى دورًا في بناء اللعب، وألا يقتصر دوره على التصدي لتصويبات الخصم فقط.

وكان الدور الإضافي الوحيد الذي يقوم به حارس المرمى خلال السنوات الأخيرة، هو تغطية وإفساد الهجمات المرسلة في المساحات خلف وبين مدافعي الفريق، وظهر ذلك بعدما اختفى مركز الـ"ليبرو" من الملاعب مؤخرًا.

مراكز الجبهتين اليمنى واليسرى:

الجبهة اليمنى:

RB الظهير الأيمن، الدفاع (75%) الهجوم (25%): لاعب الدفاع الذي يشارك في الثلث الهجومي لفريقه، عبر الانطلاق بمحاذاة الخط الأيمن للملعب.

أشهر الخطط التكتيكية التي يظهر بها هذا المركز (4-4-2) - (4-3-3) وجميع مشتقاتهم.

وأشهر اللاعبين في هذا المركز، خافيير زانيتي لاعب انتر ميلان السابق، وداني ألفيش لاعب برشلونة السابق، وترينت ألكسندر آرنولد لاعب ليفربول، ومحليًا (إبراهيم حسن نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، وأحمد فتحي لاعب بيراميدز الحالي).

أماكن تواجد الظهير الأيمن هي الثلثين الأول والأخير من الملعب، ففي حالة الهجوم عبر الجبهة اليمنى، يساعد الجناح أو ينطلق بنفسه لإرسال العرضيات لمهاجمي فريقه.

وفي حالة الدفاع خلال هجمة للخصم من الجهة اليسرى، ينضم لتغطية قلب الدفاع الأيمن الذي يرحل نفسه أكثر ناحية الكرة فيقوم الظهير بتغطية هذه المساحة أمام مهاجمي الفريق المنافس.

RWB الجناح الأيمن المتأخر، الدفاع (65%) الهجوم (35%): لاعب دفاعي له مهام هجومية ويظهر في مناطق جزاء المنافس بشكل أكبر من الظهير الأيمن، حيث يمكنه بشكل أكبر الدخول لعمق الملعب.

أشهر الخطط التكتيكية التي يظهر بها هذا المركز (5-3-2) -(3-4-3).

أشهر اللاعبين في هذا المركز، رييس جيمس لاعب تشيلسي، ومات دوهرتي لاعب توتنهام الذي تألق في هذا المركز من قبل مع ولفرهامبتون، ومحليًا (أظهرة الأهلي والزمالك بعد اعتماد طريقة 3-4-3 مؤخرًا).

زاد ظهور هذا المركز مؤخرًا، بعد رؤية المديرين لضرورة استخدام جميع العناصر في عملية تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، حيث يشارك هذا المركز في الهجوم بشكل أكبر، فهو يكون ضمن الـ4 في خطة (3-4-3) ويكون أقرب للاعبي الوسط في خطة (5-3-2).

الثلثين الثاني والأخير من الملعب هما أكثر أماكن تواجده، ويعود للثلث الأول ويقوم بدور مركز RB في الحالة الدفاعية فقط.

RW الجناح الأيمن، الدفاع (20%) الهجوم (80%): هو لاعب هجومي قريب إلى خط المرمى، لكنه يقترب من منطقة جزاء المنافس بشكل أكبر، كونه لاعب هجوم ليس وسط أو دفاع، ومطالب بمهام هجومية أكثر منها دفاعية أو كحلقة وصل بين الهجوم والدفاع.

أشهر الخطط التكتيكية التي يظهر بها هذا المركز (4-3-3) - (3-4-3).

الثلث الأخير من الملعب هو أكثر مكان يتواجد به الجناح الأيمن، وأشهر اللاعبين في هذا المركز هو ريكاردو كواريزما لاعب البرتغال السابق، وجاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق، وليونيل ميسي أسطورة كرة القدم عندما كان يمتلك من القوة والسرعة واللياقة ما يناسب هذا المركز، قبل أن يتحول إلى صانع ألعاب أو مهاجم ثان مؤخرًا، وكيليان مبابي قبل تحوله إلى مهاجم صريح أو جناح أيسر، حيث كان يشغل مركز الجناح الأيمن بمونديال روسيا 2018، وبالطبع هو مركز محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي.

RM لاعب خط الوسط الأيمن، الدفاع (50%) الهجوم (50%): لاعب وسط ناحية اليمين، يشبه في خصائصه كلا المركزين RB وRWB لكن دوره هو لاعب وسط وليس لاعب دفاع، وهو أيضًا ليس لاعب هجومي، بينما هو المركز الذي يفصل الـRB عن الـRW، مهامه الدفاعية والهجومية شبه متساوية، ومكان تواجده يكون غالبًا في الثلث الثاني من الملعب، وهو أحد حلقات الوصل بين الدفاع والهجوم كحال لاعبي الوسط، لكنه يبقى قريبًا من الخط الأيمن للملعب.

أشهر الخطط التكتيكية التي يظهر بها هذا المركز (4-4-2) - (3-4-3).

وأشهر اللاعبين هم رافينيا وديمبلي لاعبا برشلونة الحاليين، ومحليًا طاهر محمد طاهر وحسين الشحات لاعبا الأهلي، وزيزو لاعب الزمالك المتألق هذا الموسم بمركزه الجديد، بعد تحويله من مراكز الوسط إلى مركز الجناح الهجومي.

الجبهة اليسرى:

LB الظهير الأيسر - أشهر اللاعبين: روبرتو كارلوس لاعب ريال مدريد السابق - أندرو روبرتسون لاعب ليفربول، ومحليًا سيد معوض لاعب منتخب مصر السابق، ومحمد عبدالشافي لاعب الزمالك ومنتخب مصر.

LWB الجناح الأيسر المتأخر - أشهر اللاعبين: بن تشيلويل لاعب تشيلسي - ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي - بيرزيتش لاعب انتر ميلان المنضم حديثًا لتوتنهام.

LM لاعب الوسط الأيسر - أشهر اللاعبين: بافيل نيدفيد لاعب يوفنتوس السابق - هازارد لاعب ريال مدريد - رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي، ومحليًا محمود تريزيجيه وعمر مرموش ورمضان صبحي.

LW الجناح الأيسر - أشهر اللاعبين: كريستيانو رونالدو قبل التحول إلى مهاجم صندوق - فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد - نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ومحليًا بنشرقي لاعب الزمالك السابق.

وبالطبع هي نفس أدوار وخصائص مراكز الجبهة اليمنى، لكن في النصف الأيسر من الملعب.

مراكز قلب الملعب:

الدفاع:

RCB - LCB قلب الدفاع الأيمن والأيسر: هو المدافع التقليدي في كرة القدم، والموجود بجميع التشكيلات، يلتزم أكثر بمراقبة المهاجمين، عن طريق المراقبة اللصيقة، أو دفاع المنطقة، بحسب رؤية وطريقة لعب المدرب.

SW، اختلفت المسميات بين سويبر، ليبرو، أو القشاش: وهو المدافع الأوسط المتأخر بين المدافعين RCB قلب الدفاع الأيمن - LCB قلب الدفاع الأيسر، وقد قل تواجد هذا المركز بسبب الطريقة الهجومية التي أصبح ينتهجها معظم المديرين الفنيين حول العالم، وكان أشهر من شغل هذا المركز هم فرانز بيكنباور ورونالد كومان وفيرناندو هييرو.

ويعد الليبرو هو اللاعب الحر بين ثنائي الدفاع، اللذان كانا لديهم التزامات بمراقبة المهاجمين، وبعد التطوير أًصبح لديه مهام هجومية أكبر في بناء اللعب، ثم بدأ في الاختفاء والاعتماد على لاعب الوسط المتأخر لإضافة قوة هجومية أكبر لتواجد لاعب الوسط في الشق الثاني أكثر من الشق الأول من الملعب.

الوسط:

CDM هو لاعب الوسط المتأخر الذي تم استبدال الليبرو (SW) بوجوده، الدفاع (75%) الهجوم (25%): وأشهر لاعبي هذا المركز هم نجولو كانتي لاعب تشيلسي - فابينيو لاعب ليفربول - كاسمييرو لاعب ريال مدريد - ومحليًا طارق حامد لاعب الزمالك وآليو ديانج لاعب الأهلي.

CM - RCM - LCM هو لاعب الوسط (لاعب الدائرة)، الدفاع (60%) الهجوم (40%): لديه خصائص هجومية ودفاعية متقاربة، فهو أهم مركز لاستلام الكرة من الدفاع وإيصالها للاعبي الهجوم، وأبرز من يجيد في هذا المركز هم، تشافي وإنييستا لاعبا برشلونة السابقين، مودريتش لاعب ريال مدريد، ومحليًا عمرو السولية وإمام عاشور الذي تم تقديمه من مركز CDM لمركز CM ليساهم بشكل أكبر في الهجوم.

CAM - RAM - LAM هو مركز صانع الألعاب، الدفاع (25%) الهجوم (75%): المركز الكلاسيكي بكرة القدم، اللاعب رقم 10، أبرز لاعبيه هم زين الدين زيدان نجم ريال مدريد وفرنسا الأسبق، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومحليًا، محمد أبو تريكة وعبدالله السعيد وحازم إمام وشيكابالا.

الهجوم:

CF - RF - LF المهاجم المتأخر، (المهاجم المحطة)، الدفاع (10%) الهجوم (90%): قريب من مركز صانع الألعاب بشكل كبير، لكن صانع الألعاب هو لاعب وسط يشارك في الهجوم، لكن المهاجم المتأخر هو مركز هجومي، خصائصه الدفاعية أقل كثيرًا، وأشهر لاعبي هذا المركز حاليًا هو كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وأيضًا روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول وجابرييل خيسوس قبل انتقاله من مانشستر سيتي إلى آرسنال، وتحوله إلى مهاجم صريح.

ST المهاجم الصريح الدفاع (5%) الهجوم (95%): هو المهاجم الصريح الهداف، الذي يتميز في المقام الأول بإنهاء الفرص، ليس لديه أدوار دفاعية كبيرة، وتمركزه دائمًا ما يكون في الثلث الأخير من الملعب، أشهر المهاجمين هم، رونالدو البرازيلي، هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ومحليًا العميد حسام حسن مهاجم منتخب مصر الأسبق، وأيضًا وعماد متعب وميدو، وحاليًا مصطفى محمد.