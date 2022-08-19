لحظة بلحظة.. فاركو 0 - 1 الزمالك.. زيزو يصنع وعبدالمجيد يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة فاركو ونظيره الزمالك، عند السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري.

وشهد التشكيل الأساسي عودة محمود حمدي "الونش" بعد غيابه في الجولة الماضية، فيما دفع فيريرا باللاعب يوسف أسامة نبيه أساسيًا.

وجاء التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عوادخط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ويوسف إبراهيم " اوباما" و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وعمر السعيد

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا، عبدالله بكري، رامي صبري، أحمد مودي.

خط الوسط: عزمي غوما، أحمد البحراوي، محمود حمادة، سوكاري.

خط الهجوم: أحمد شريف، شكري نجيب.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، ويأتي فاركو في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وبدأ الزمالك بتقدم سريع بالتحديد في الدقيقة 8 عن طريق لاعبه حسام عبدالمجيد بعد أرسل أحمد سيد "زيزو" ركلة ركنية من يسار الملعب أسكنها مدافع الفريق هدفًا في مرمى فاركو.

وكاد فاركو يرد سريعًا بهدف التعادل بعدما راوغ لاعبه جيفرسون إينكادا ظهير أيسر الزمالك أحمد فتوح ثم أرسل كرة عرضية من يمين الملعب ولكن حولها زميله أحمد شريف برأسه أعلى مرمى محمد عواد في الدقيقة 12.

وسيطر الزمالك على الكرة في الدقائق التالية فسدد لاعبه إمام عاشور بالدقيقة 15 كرة علت مرمى فاركو قبل أن يرد فاركو بعرضية من لاعبه البحراوي من يمين الملعب وصلت لزميله أحمد شريف بالدقيقة 19 ليُسددها أرضية ضعيفة في يد حارس مرمى الزمالك محمد عواد.

وانطلق إمام عاشور بالكرة من وسط الملعب بالدقيقة 21 ولكن ارتكب لاعب فاركو عبدالله بكري خطأ ضد لاعب الزمالك ليُشهر الحكم في وجهه بطاقة صفراء ونفذ زيزو الركلة الثابتة التي طالب لاعبي الزمالك بركلة جزاء بداعِ لمسها يد مدافع فاركو ولكن الحكم أكمل اللعب.

وعاد فاركو في الدقيقة 32 لتشكيل خطورة بهجمة من لاعبه عزمي غومة الذي فضل التسديد من يسار منطقة جزاء الزمالك لتسكن الكرة الشباك من الخارج.

ومرر إمام عاشور كرة لزميله أحمد أبوالفتوح على يسار الملعب بالدقيقة 45+1 ليُرسل بينة لزميله سيف الجزيري الذي سدد كرة قوية ارتطمت بدفاع فاركو وخرجت ركنية نُفذت أرضية أمام منطقة جزاء فاركو ولكن سددها زيزو في جسد الدفاع ليُطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول