تشكيل الزمالك.. عودة الونش ويوسف أسامة أساسيًا أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الجمعة أمام نظيره فاركو باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي عودة محمود حمدي "الونش" بعد غيابه في الجولة الماضية، فيما دفع فيريرا باللاعب يوسف أسامة نبيه أساسيًا.

وجاء التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ويوسف إبراهيم " اوباما" و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وعمر السعيد