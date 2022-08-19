اخبار الرياضه

ثنائي يقود الهجوم.. تشكيل فاركو أمام الزمالك في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن البرتغالي البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة دوري WE المصري.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره فاركو على ستاد "الإسكندرية" في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ31 من الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا، عبدالله بكري، رامي صبري، أحمد مودي.

خط الوسط: عزمي غوما، أحمد البحراوي، محمود حمادة، سوكاري.

خط الهجوم: أحمد شريف، شكري نجيب.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، ويأتي فاركو في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا