الزحف مستمر.. جماهير الزمالك تواصل مساندة فريقها خارج القاهرة في رحلة التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - تجمهر عدد من جماهير نادي الزمالك، اليوم الجمعة بمحيطة مقر ناديهم في منطقة ميت عقبة؛ استعدادًا لبدء ترحال جديد لمحافظة جديدة وهذه المرة الإسكندرية؛ حيث مواجهة فريقهم ونظيره فاركو.

ويلتقي الزمالك نظيره فاركو، عند السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر النسخة الجارية لبطولة الدوري التي يقترب الأول من حسمها.

ويوفر مجلس إدارة نادي الزمالك، حافلات لجماهير ناديه لتسهيل عمليات الزحف خلف الفريق ومساندته في حسم اللقب؛ إذ سافر 66 حافلة في مباراة الجونة على ملعب الأخير.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز و 9 نقاط عن الأهلي.

ويحتاج الزمالك للفوز بمباراة فاركو بجانب الحصول على نقطتين آخرتين بالجولات الثلاث التالية ليتوّج بالبطولة رقم 14 في تاريخه من الدوري المصري.