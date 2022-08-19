توخيل يتحدث عن إصابة كانتي "الخطيرة" وشجاره مع كونتي وسوق الانتقالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، أن الإصابة التي تعرض لها الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق، "خطيرة جدًا"، مشيرًا إلى أنه يتمنى عدم تضخيم شجاره مع أنطونيو كونتي، نظيره في توتنهام هوتسبير.

وتعادل تشيلسي مع توتنهام بهدفين لمثلهما في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

وخرج كانتي، صاحب الـ31 عامًا، مصابًا من المباراة، فيما دخل توخيل في شجار مع كونتي في لقطة مثيرة، عقب صافرة النهاية.

ويستعد تشيلسي لملاقاة ليدز يونايتد بعد غدٍ، الأحد، في الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال توخيل، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، "إصابة نجولو كانتي خطيرة جدًا، نحن نتحدث عن أسابيع، إنها ليست أخبارًا جيدة، نشعر بخيبة أمل وحزن لأنه لاعب مهم للغاية".

وأضاف المدرب الألماني "ماتيو كوفاسيتش يعاني من مشاكل في الركبة، كريستيان بوليسيتش تدرب معنا وسنرى ما سيحدث".

وتابع "مباراتنا أمام توتنهام كانت ممتازة، نحن نعمل معا على التدعيمات في سوق الانتقالات، الأمر ليس سهلاً أبدًا، لا يمكننا فقط أن نتمنى حدوث شيء ما، سوق الانتقالات مفتوح، هناك دائمًا احتمالات، التركيز ينصب على ما لدينا وليس على ما يمكن أن نحصل عليه".

واختتم توخيل "شجاري مع كونتي كان شغفًا بين رجلين يتصارعان من أجل فريقيهما، لا شيء أكثر من ذلك، أتمنى ألا يتم تضخيم الأمر، إنه ليس أمرًا كبيرًا بالنسبة لي، ليس لدي أي شيء سوى الاحترام له وهذا لن يتغير".