حالتان لتتويج الزمالك بلقب الدوري الليلة أمام فاركو

الشارقة - اميمة ياسر - اقترب الزمالك أكثر فأكثر من التتويج رسميًا بالدوري المصري الممتاز 2021\2022، خصوصًا بعد تعادل الأهلي أمام إيسترن كومباني دون أهداف.

الزمالك يحتاج ٦ نقاط فعليا للتتويج بالدوري من الـ 4 مباريات المتبقية.

وقد يتوج الزمالك بالدوري الليلة في حالة فوزه على فاركور، وتعادل سموحة مع بيراميدز، حيث أن المواجهات المباشرة بين الزمالك وبيراميدز في صالح الفارس الأبيض.

وفي حالة فوز سموحة على بيراميدز الليلة، وفوز الزمالك على فاركو، يتوج أبناء ميت عقبة بدرع الدوري للمرة الثانية على التوالي دون النظر لأي مواجهات بين الفارس الأبيض والفريق السماوي.

يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز الأول له على فريق فاركو تاريخياً، في المواجهة التي ستجمعهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقابل الزمالك مع فاركو في مباراتين سابقتين فشل في تحقيق الفوز خلالهما، حيث انتهت المباراة الأولى بالخسارة أمام فاركو بثنائية نظيفة في كأس رابطة الأندية، وتعادل سلبياً في المباراة الثانية في الدور الأول من بطولة الدوري هذا الموسم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، وتذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس".

ترتيب الفريقين

ويحتل الزمالك الصدارة في جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 4 مرات وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

قائمة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو في بطولة الدوري.

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما – سيف جعفر – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – أيمن حفني – أحمد سيد زيزو– سيد عبدالله نيمار.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر السعيد – يوسف أسامة نبيه.

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يدخل الزمالك مواجهة فاركو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمود الونش وسيد عبد الله نيمار.

خط الوسط: "المفاضلة بين حازم إمام وعبدالله جمعة" وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا، وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل فاركو المتوقع

من المتوقع أن يبدأ نونو ألميدا، المدير الفني لفريق فاركو، مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع : عزمي غوما وعبد الله بكري ورامي صبري وأحمد عبد العزيز "مودي" وجيفرسون اينكادا

خط الوسط : كينجسلي سوكاري ومحمود حمادة وأحمد محمد "البحراوي"

خط الهجوم : شكري نجيب وأحمد شريف

حكم المباراة

واسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمد معروف، ويعاونه هاني عبد الفتاح، وسامي هلهل، ووليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، فيما يقود تقنية الفيديو وائل فرحان، ويساعده محمد الشناوي.