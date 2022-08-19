شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوري قبل مواجهة الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد فريق الاسماعيلى بقيادة بقيادة حمزة الجمل لمواجهة الاهلى المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية، ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد قرر تخفيض الحمل البدني على لاعبيه نظرًا لضغط المباريات المقبلة، حيث يتبقي 4 لقاءات خلال الشهر الجاري وهم ..





مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوري

الجولة الـ 18 ” المؤجلة ” .. الأهلي × الإسماعيلي يوم 21 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 32 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني يوم 24 أغسطس بملعب الدراويش

الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي يوم 26 – 27 أغسطس بملعب بتروسبورت بالقاهرة

الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش يوم 29 – 30 أغسطس بملعب الدراويش.