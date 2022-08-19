شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب وشريف يقودان هجوم فاركو أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو تشكيلة فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك في بطولة الدوري العام، ويستضيف فاركو نادي الزمالك على ستاد الإسكندرية الرياضى ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي .

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا.

خط الوسط : كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي".

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد "شيكا" _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ رزقي حمرون _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.

يحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 72 نقطة ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.