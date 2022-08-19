شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها اليوم الجمعة باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ويوسف إبراهيم " اوباما" و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وعمر السعيد.

يحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 72 نقطة ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.