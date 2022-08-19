شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلى الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 14.43 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق فاركو 6.28 مليون يورو.



القيمة التسويقية

تصدر فاركو فرق الدوري الممتاز بأقوى وأفضل خط دفاع بالمسابقة، متفوقاً على الجميع بجدول الترتيب دون استثناء.

شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفاً فقط، هذا السجل المميز جعل فاركو يحجز مكانا متميزا كفريق صاعد للممتاز ولكنه يمثل عقبة كبيرة فى طريق أى منافس أمامه بسبب هذا التفوق الدفاعي.