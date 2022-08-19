شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. العائلة الملكية سر شعار الأسود الثلاثة على قميص المنتخب الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزين قمصان منتخب إنجلترا بمختلف الفئات العمرية في الوقت الحالي بتواجد ثلاثة أسود على الجانب الأيسر من القميص، رغم أنها ليست موطن الأسود إلا أن تاريخها ارتبط بالكثير من الأحداث حيث ظهرت الشجاعة والبسالة، وذكرت أن بين الشخصيات التي اشتهر اسمها بذلك الملك ريتشارد الذي لقب بقلب الأسد.

السبب الرئيسي في ارتداء المنتخب الإنجليزي لشعار الثلاثة أسود هو الاتحاد الإنجليزي والشعار الخاص به، ولكن السبب الرئيسي يعود إلى ماضي قديم.

المباراة الأولى التي لعب فيها المنتخب الإنجليزي مرتدياً هذا الشعار كانت أمام نظيره الإسكتلندي في عام 1872، ومنذ ذلك الحين أصبحت رمزاً وطنياً.

أما الأسود نفسها كانت شعاراً للعلم الإنجليزي في القرن الثاني عشر، والذي تزين باللون الأحمر مع ثلاث أسود ذهبية لتحميس الجنود أنذاك.

الشعار الأول جاء في عهد الملك هنري الأول في عام 1100 بعد الميلاد وقد لُقب بالأسد أنذاك، وبعد زواجه من عائلة لديها أسد في الشعار كذلك تمت اضافة أسد آخر للشعار ليصبح ذو أسدين.

وفي عام 1154 بعد الميلاد تم إصافة أسد ثالث بعد زواج هنري الثاني من عائلة ذات أسد في شعارها كذلك ليكتمل الشعار الحالي للإنجليز.

و تعتبر إنجلترا مهد لعبة كرة القدم الحديثة، فكانت أول مبارياتها الدولية في عام 1872 عندما واجهت منتخب اسكتلندا وتعتبر هذه المباراة أول مباراة دولية في تاريخ كرة القدم وجرت في 30 نوفمبر 1872 في جلاسكو في اسكتلندا، وانتهت بالتعادل السلبي، وأكبر فوز لها كان في عام 1882 على إيرلندا 13 - 0، بينما أقسى خسارة لها كانت في عام 1954 على يد هنغاريا 1 - 7.