شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يسعى لتحقيق الفوز التاسع عشر فى بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الكرة بالنادي الأهلي لاستعادة ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري التي غابت عن الفريق في الجولة الأخيرة أمام ايسترن كومباني حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز التاسع عشر في المسابقة المحلية.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة قوية في بطولة الدوري الممتاز حينما يلتقي مع الإسماعيلي في الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد برج العرب بالأسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع إيسترن كومباني ،الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي في 18 مباراة وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات ، وقبل التعادل الأخير أمام ايسترن كومباني فاز الأهلي في 3 مواجهات مُتتالية أمام الاتحاد السكندري والمصري في الجولتين 29 و30 ببطولة الدوري بثلاثية نظيفة وثنائية نظيفة على التوالي قبل أن يهزم المقاصة الأحد الماضي بهدف نظيف في دور الـ16 لكأس مصر لكنه تعادل مع ايسترن كومباني سلبياً.

ويدخل الأهلي مباراة الأسماعيلي وفي جعبته 63 نقطة جمعهم من 30 مباراة وسجل لاعبوه 56 هدفاً واستقبلت شباكه 20 هدفاً.