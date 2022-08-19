شكرا لقرائتكم خبر عن رد مفاجئ من مدرب باريس سان جيرمان عن رحيل نيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال الجدل قائما حول رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان عن صفوف الفريق الفرنسي خلال الفترة القادمة في ظل العروض المقدمة للاعب مؤخرا.

تقارير تربط اسم نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان

وبالفعل سُئل كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن رأيه هفي رحيل نجم الفريق عن صفوف فريقه هذا الموسم ليرد المدير الفني بإجابة مثيرة للجدل.

رد مفاجئ من مدرب باريس سان جيرمان عن رحيل نيمار

حيث قال جالتيه في المؤتمر الصحفي اليوم عندما سئل عن رحيل نيمار:"سوق الانتقالات دائما مليئ بالمفاجآت، لم أسمع بأن اللاعب طلب الرحيل عن الفريق وهو موجود الآن ويؤدي التدريبات بشكل طبيعي".

وأكمل:"اللاعب لم يعطيني أي انطباع بأنه يرغب في الرحيل ولا بأنه لاعب بديل أو على قيد الانتظار، وعلى الرغم من ذلك اؤكد بأن الانتقالات الصيفية لها حسابات مختلفة".

وكان قد ارتبط اسم نيمار بالرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي وتم ترشيحه لأكثر من نادي على رأسهم تشيلسي الإنجليزي ومانشستر سيتي، فيما أكدت تقارير صحفية أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قد طالب برحيل زميله عن الفريق.

يذكر أن نيمار لديه عقد مع فريق باريس سان جيرمان حتى صيف 2025 مع شرط التجديد التلقائي لمدة عامين إضافيين حتى عام 2027.