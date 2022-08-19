الامارات | بلجيكا تطلب مواجهة العراق وديا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بدعوة إلى نظيره العراقي من أجل خوض مباراة ودية، ضمن استعدادات بلجيكا لكأس العالم قطر 2022، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وذكر حساب "شبكة فيفا سبورت" في (تويتر) أن المباراة ستقام في العاصمة البلجيكية بروكسل في الاسبوع الأول من شهر اكتوبر المقبل، وتسبق مباراة أسود الرافدين مع المكسيك المقرر لها في التاسع من أكتوبر في اسبانيا.