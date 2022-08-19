شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 19 / 8 / 2022 العديد من الاخبار والاحداث الرياضية الهامة التى نشرت على موقع ”الخليج 365” ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلي يتواصل مع أفشة للاستفسار عن تفاصيل جراحة "الفتاق"

يتابع الجهاز الطبي للأهلي مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق جراحة "الفتاق" التي سيخضع لها الأخير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحصل أفشة على راحة من التدريبات والمباريات إسوة بباقي اللاعبين الأساسيين في الفريق منذ يوم 4 أغسطس الجاري تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بإستكمال الموسم الجاري بالناشئين والعائدين من الإصابة.

5 معلومات عن المغربى زكريا الوردي بعد الاقتراب من الزمالك

اقترب المغربى زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء المغربي من الانضمام لفريق الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ونشر اللاعب صور له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده في طائرة اثناء رحلته الي القاهرة حيث وصل امس ، تمهيدا للتوقيع لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم ليصبح أولى صفقات الأجانب في القلعة البيضاء.

يخضع الدولى باهر المحمدى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، للأشعة بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الضامة حسب التشخيص المبدئى، وذلك على هامش مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى مساء الخميس ضمن منافسات الدورى العام.