شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري قبل مواجهة الزمالك وفاركو الليلة بالجولة 31 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

يواجه فريق الزمالك نظيره فاركو على ستاد الاسكندرية فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة بالدوري المصرى

مصر المقاصة & المقاولون العرب..6.30 مساءً على استاد الكلية الحربية

فاركو & الزمالك..6.30 مساءً على استاد الإسكندرية

بيراميدز & سموحة..9 مساءً على استاد الدفاع الجوى

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك - 72 نقطة

بيراميدز - 65 نقطة

الأهلى - 63 نقطة

فيوتشر - 50 نقطة

طلائع الجيش - 49 نقطة.