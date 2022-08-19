شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وفاركو قبل صدام الدوري الليلة فى الاسكندرية؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره فاركو فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية.

ويعتلى الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 26 هدف .

فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.



ارقام الزمالك وفاركو

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفاركو بالتعادل السلبى في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو اليوم الجمعة فى الدوري الممتاز، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.