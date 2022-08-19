شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مهتم بضم ثلاثى منتخب الشباب فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم مسئولو النادي الأهلي بالتعاقد مع أكثر من لاعب من لاعبي منتخب الشباب الذين تألقوا خلالهم مشاركتهم في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في السعودية ووصل فيها الفراعنة إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب بركلات الترجيح لصالح صاحب الأرض.

وأبدى مسئولو النادي الأهلي اهتمامهم بالتعاقد مع الثلاثي عبد الرحمن رشدان مدافع وادي دجلة وقائد منتخب الشباب وأحمد نادر حواش مهاجم إنبي وعمر فايد مدافع المقاولون العرب، ويفكر في تقديم عروض بشأن التعاقد مع الثلاثي في الصيف المقبل، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ويستعد مسئولو الأهلي لتقديم عروض رسمية إلى ناديي وادي دجلة وإنبي بشأن الحصول على خدمات الثنائي عبد الرحمن رشدان وأحمد نادر حواش، فيم لم يتحدد الموقف النهائي بشأن التعاقد مع عمر فايد والتفاوض مع نادي المقاولون بشأن ضمه حتى الآن، حيث يتوقف الأمر على نتيجة المفاوضات مع دجلة بشأن ضم قائد منتخب الشباب.