شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو ومحمد مصطفى ثنائي المصارعة يعسكران فى المجر استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل الثنائي محمد ابراهيم كيشو ومحمد مصطفى لاعبا منتخب المصارعة ، معسكر خارجى بالمجر يستمر حتى 28 من الشهر الجارى.

يأتى المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي ستقام بصربيا فى الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر المقبل.

تشارك مصر فى بطولة العالم التى تقام ببلغاريا بمنتخبات النسائية والحرة والرومانية ، بينما يشارك كيشو ومصطفى بصربيا.

وتضم قائمة المصارعة النسائية كلا من، شيماء بركات، ومنة الله أحمد، بينما يشارك منتخب الحرة بـكل من شهاب الدين إمام، يحيى محمد صلاح، سعيد إبراهيم، محمد مصطفى ويرافقهم مصطفى عمارة مدرب المنتخب.

وتضم قائمة منتخب الرومانية كل من عبد الله محمد، عبد الرحمن أحمد، عماد محمد، عمر عصام، فارس محمد، كريم عادل، وفكري محمد