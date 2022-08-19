شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم دفاع وهجوم الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادى الأهلى لخوض مباراة قوية في بطولة الدوري الممتاز حينما يلتقي مع الإسماعيلي في الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد برج العرب بالأسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع إيسترن كومباني أول أمس ،الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي في 3 مباريات محلية متتالية، أمام الاتحاد السكندري والمصري في الجولتين 29 و30 ببطولة الدوري بثلاثية نظيفة وثنائية نظيفة على التوالي قبل أن يهزم المقاصة الأحد الماضي بهدف نظيف في دور الـ16 لكأس مصر لكنه تعادل مع ايسترن كومباني سلبياً.

ويدخل الأهلي مباراة الأسماعيلي وفي جعبته 63 نقطة جمعهم من 30 مباراة وسجل لاعبوه 56 هدفاً واستقبلت شباكه 20 هدفاً وفاز في 18 مباراة وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات.