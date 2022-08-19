شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تتوافد على مقر الزمالك استعدادًا للسفر للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافدت اعداد كبير من جماهير نادي الزمالك على مقر القلعة البيضاء ظهر اليوم الجمعة للسفر إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة فاركو المقرر لها مساء اليوم الجمعة باستاد الإسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقلت الجماهير الحافلات التي وفرها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، بعد التأكد من تواجد " بطاقة المشجع “Fan ID” وتذكرة حضور المباراة مع كل مشجع".

وتحركت الحافلات من أمام مقر القلعة البيضاء لنقل جماهير الزمالك إلى الإسكندرية ثم عودتهم مرة أخرى للقاهرة بالمجان.

ووفرت إدارة النادي كل ما تحتاجه الجماهير من وجبات ومياة وعصائر ومستلزمات، بناءً على تعليمات المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

ويسعى رئيس نادي الزمالك لتوفير سبل الراحة لجماهير القلعة البيضاء المسافرة إلى الإسكندرية لدعم وتشجيع الفريق في مباراة اليوم، بعد ظهورهم بشكل مثالي خلال المباريات الأخيرة.

ويواجه الزمالك نظيره فاركو اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.