شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتقد خدمات أموتو وأبو سليمة أمام البنك الأهلى لتراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب أوستين أموتو وإسلام أبو سليمة، لاعبا النادي المصري، عن تدعيم صفوف الفريق البورسعيدي في مباراته بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر اقامتها على ستاد برج العرب في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، وذلك لتراكم الانذارات.

وعقب نهاية مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام فريق الاسماعيلي والتي أقيمت مساء أمس الخميس على ستاد برج العرب وانتهت بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري ، قرر حسام حسن منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد ، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدا السبت بمعسكره المغلق ببرج العرب.

يخوض النادى المصرى بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، 3 مواجهات قوية قبل نهاية الموسم الجارى، والذى اقترب من نهايته بخوض منافسات الجولة 31 من عمر الدورى العام.

وحقق النادي المصري فوزاً عريضاً على النادي الاسماعيلي في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد برج بالعرب بالأسكندرية، وانتهت بفوز المصري برباعية مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.