شكرا لقرائتكم خبر عن الثعلب وأم البنات.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورهما ورسالة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر صور تجمعهما بين لقطات مع أبنائهما، وعلق الثعلب حازم إمام، على الصور مهنئًا زوجته، "كل سنة وأنتي طيبة يا أم البنات.. بحبك".



حازم امام وزوجته

وكانت قدرية داوود، زوجة حازم إمام، كشفت - فى وقت سابق - كشفت عن كواليس معرفتها بنجم الزمالك السابق وموقفها من تفاعل الجمهور مع زوجها والتصوير معه أثناء وجودها.

وقالت قدرية داوود، فى تصريحات سابقة مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: "تعرفت على حازم إمام عن طريق ملجأ في المعادى، كنا محتاجين نجيب نجم يحضر حفلة للملجأ وتحدثنا بالتليفون ثم تقابلنا صدفة في المهندسين، وهو كان لسه مخلص تمرين وشكله كان غريب، وبعد كده اتقابلنا كتير".



حازم امام وعائلته



حازم امام

وأضافت زوجة حازم إمام: "إحنا مش بيت كروى، لكننا كلنا زملكاوية بس مش متابعين خالص غير في أيام الإجازة أو مباراة الأهلى والزمالك فقط، وأول ما كلمت والدى عنه فقلته عارف حازم إمام بتاع الكرة قالى آه قلتله هو ده اللى عاوز يقابل حضرتك".

وأوضح زوجة حازم: "لما اتفقنا على أنه يكلم بابا فكلمت والدى علشان أخد معاد لحازم فقالى خليه ييجى بكرة فقلت له لا مش هينفع بكرة لأنه عنده معسكر مش هيخرج منه، ولما اتفقنا راح يقابل بابا في مكتبه، وقبل ما يطلع العمارة النور قطع فضل تحت العمارة لحد ما النور جه وطلع، فوالدى كلمنى وقالى دا جايلى لابس صابو، فكلمت حازم بعد ما قفلت مع أبويا فقالى أنه مصاب في الأنكل، وأنا من النوع اللى بيتفائل وبيتشائم، لكن ربنا ستر واتفقوا على موعد وتمت الخطبة".

وتابعت: "عمرى ما بزعل من الجمهور لما بييجى يتصور معاه، وفى أوقات كتير أنا اللى بصورهم، ومرة واحدة بس اللى اتعصبت وزعلت؛ بسبب واحدة سلمت على حازم وشدت أيده وقام بتقبيله".