شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سباعى الأهلى فى منتخب الناشئين قبل المشاركة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب خلاله استدعاء ٧ لاعبين من فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٦، للانضمام لمنتخب مصر للناشئين، من بين قائمة تضم ٢٣ لاعبًا، للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تقام بالجزائر.

واستدعى منتخب مصر للناشئين بقيادة المدير الفني محمد وهبة ٧ لاعبين من صفوف الأهلي وهم كل من: عمر كامل (حارس مرمى)، وأحمد محمد عابدين (مدافع)، ويوسف إسلام وهشام مصطفى وإبراهيم عادل (لاعبو وسط)، وعمر معوض (جناح)، وحسام عادل (مهاجم).

هذا وتقام البطولة في الفترة من ٢٣ أغسطس وحتى ٨ سبتمبر المقبل، ويأتي منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

و تتوجه بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 إلى الجزائر غداً ، السبت، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العرب فى الفترة من 23 أغسطس الجارى حتى 8 سبتمبر المقبل.