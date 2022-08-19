شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وفاركو الليلة في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب جمهور الزمالك مباراة الفريق اليوم أمام فاركو في بطولة الدوري حيث يتطلع الأبيض للفوز الليلة من أجل الإقتراب خطوة كبيرة من حصد لقب الدوري للعام الثاني على التوالي ، ونرصد في سياق التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الزمالك وفاركو:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وفاركو؟

يلتقي الزمالك مع فاركو في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

س: ما هو ترتيب الزمالك وفاركو في جدول الدوري قبل مواجهة الليلة بينهما؟

ج: يحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 72 نقطة ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

س: ما هي نتائج الزمالك وفاركو في الدوري قبل لقاء الليلة؟

ج: لعب الزمالك 30 مباراة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ، فيما لعب فاركو 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

س: من هو حكم مباراة الزمالك وفاركو الليلة؟

ج:يقود مباراة الليلة تحكيمياً كلاً من محمد معروف، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وسامي هلهل (مساعدان)، ووليد عبد الرازق "حكم رابع"، فيما يتولّى وائل فرحان تقنية الفيديو في المباراة ويساعده محمد الشناوي