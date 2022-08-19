شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى عيسى ينتظر الترضية للمنافسة على برونزية بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فكرى عيسى لاعب منتخب المصارعة أمام منافسه لاعب أوكرانيا بنتيجة 7/9 فى ربع نهائي بطولة العالم التى تقام ببلغاريا ، وينتظر فكري عيسيى نتيجة منافسه الاوكرانى فى نصف النهائي ، ففي حالة فوز الأخير يصعد عيسى لمباراة الميدالية البرونزية .

كان عيسى قد تأهل لربع النهائي بالفوز على لاعب اليونان 8/0 بعدم التكافؤ ، فيما خسر كريم عادل فى ربع النهائي أمام لاعب أرمينيا 3/8 وينتظر وصول منافسه للنهائي حتى ينافس على برونزية البطولة.

على الصعيد ذاته ، ودّع الثنائي عبد الله شعبان وعمر عصام منافسات البطولة من دور الـ32 بالخسارة أمام منافسيهم الجورجى واليونانى على الترتيب.