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فكرى عيسى ينتظر الترضية للمنافسة على برونزية بطولة العالم للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد - خسر فكرى عيسى لاعب منتخب المصارعة أمام منافسه لاعب أوكرانيا بنتيجة 7/9 فى ربع نهائي بطولة العالم التى تقام ببلغاريا ، وينتظر فكري عيسيى نتيجة منافسه الاوكرانى فى نصف النهائي ، ففي حالة فوز الأخير يصعد عيسى لمباراة الميدالية البرونزية .

 

كان عيسى قد تأهل لربع النهائي بالفوز على لاعب اليونان 8/0 بعدم التكافؤ ، فيما خسر كريم عادل فى ربع النهائي أمام لاعب أرمينيا 3/8 وينتظر وصول منافسه للنهائي حتى ينافس على برونزية البطولة. 

 

على الصعيد ذاته ، ودّع الثنائي عبد الله شعبان وعمر عصام منافسات البطولة من دور الـ32 بالخسارة أمام منافسيهم الجورجى واليونانى على الترتيب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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