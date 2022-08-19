بعد اقترابه من يونايتد.. غياب كاسيميرو عن قائمة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو والمقرر إقامتها بمسابقة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو بملعب "بالايدوس"، غدًا السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الريال غياب البرازيلي كاسيميرو والذي بات قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى توني كروس بسبب الإنفلونزا، في حين يعود الظهير الأيمن كارفاخال بعد غيابه عن الجولة الأولى أمام ألميريا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، روديجر، ميندي، كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فاسكيز، تشواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو.

وانتصر ريال مدريد في الجولة الأولى أمام ألميريا بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل سيلتا فيجو مع إسبانيول بنتيجة 2-2.