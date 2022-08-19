نجم ريال مدريد ينتقل إلى جيرونا على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعلن نادي جيرونا الإسباني لكرة القدم تعاقده مع اللاعب البرازيلي رينيير من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك بعد أن قضى فترة معارا لفريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع رينيير، 20 عاما، في يناير 2020 من فلامنجو، والذي توج معه بالدوري البرازيلي وكأس الليبرتادوريس عام 2019.

ووقع رينيير عقدا لمدة 6 أعوام مع ريال مدريد وانضم لفريق الصف الثاني قبل أن يوقع في أغسطس 2020 عقد إعارة لمدة عامين لفريق بوروسيا دورتموند، وقد انتهت فترة الإعارة في يونيو الماضي.

وخلال الفترة التي قضاها في الدوري الألماني (بوندسليجا)، سجل رينيير هدفا وحيدا وكان ضمن البدلاء في أغلب فترات الموسم الماضي.

وكان رينيير ضمن المنتخب البرازيلي الذي توج بالميدالية الذهبية لكرة القدم في أولمبياد طوكيو.

ويأتي انتقال اللاعب إلى جيرونا ليتمكن ريال مدريد من متابعته بشكل أكبر، كما أن ذلك سيساعد اللاعب على التأقلم بشكل أكبر مع كرة القدم الإسبانية قبل عودته للريال في نهاية الموسم.

ويأتي رحيل رينيير معارًا بعد ساعات قليلة من انتشار أنباء حول اتفاق ريال مدريد على رحيل مواطنه كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال نهائي.