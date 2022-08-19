تين هاج يتحدث دعوات المقاطعة ومستقبل رونالدو ومباراة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أنه ليس سعيدًا بمستوى الفريق في أول مباراتين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مشددًا على أن كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، ضمن خطة "الشياطين الحمر".

وخسر مانشستر يونايتد أول مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لأول مرة في تاريخه، بعدما انهزم الفريق على يد برايتون وبرينتفورد.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول يوم الإثنين في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن الريدز هو الآخر يبحث عن أول فوز له.

وقال تين هاج، اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول المقرر إقامتها يوم الإثنين، "لست سعيدًا بالفريق بالتأكيد، يمكنك الحديث عن كرة القدم، أو الخطة أو الفلسفة، لكن علينا أن نبدأ بالأشياء الأساسية، والتصرفات الصحيحة، والمواقف القتالية، لم أرَ ذلك منذ أول دقيقة، أتمنى تطبيق ذلك في كل مباراة، خصوصًا مباراة الإثنين المقبل".

وأضاف "أعرف المنافسين جيدًا، نحن متنافسون، يجب أن نفوز في كل مباراة وخصوصًا هذه المباراة، لا يختلف تحفيز هذا الفريق لأن تجربتي معهم هي أنهم يعملون بشكل جيد حقًا في التدريبات".

وبسؤاله عن مستقبل رونالدو، قال تين هاج "لا أعرف لماذا تم التركيز على رونالدو في مباراة برينتفورد الأخيرة، ما حدث جاء بسبب أداء الفريق كله، ومن بينهم رونالدو، هو ضمن خططنا، هذا كل ما يمكنني قوله".

وعن دعوات الجماهير لمقاطعة مباراة ليفربول احتجاجًا على سياسات ملاك النادي، علق المدرب الهولندي "ملاك النادي يريدون الفوز، ونحن نريد الجماهير وراء النادي، لم أمض وقتًا طويلًا في النادي لأعرف خلفيات الأمر، لكن علينا أن نقاتل معًا وأن نكون موحدين".