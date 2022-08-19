مشرف لجنة VAR السابق يرد على اتهامات الحكام ويكشف مفاجأة بشأن هدف الأهلي في فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

دافع السيد مراد محمود، المشرف السابق على لجنة تقنية الفيديو باتحاد الكرة المصري، عن الحكام، مشيرًا إلى أنهم لم يحددوا وجهة لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم.

ويواجه حكام الدوري المصري هجومًا كبيرًا بعد الألعاب المثيرة للجدل في مباريات المسابقة خلال الفترة الماضية.

وتقدم السيد مراد محمود باستقالته من الإشراف على لجنة تقنية الفيديو، بسبب ما أسماه "تجاوزات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال السيد مراد، في تصريحات لقناة "Ten"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، "أرفض مقولة إن الحكام يهدون لقب الدوري لأحد، لا ولن نجامل أحدًا، والأخطاء واردة في العالم كله".

وأضاف "حكام مصر شرفاء، وتحملوا الكثير، ولا يخافون أحدًا بدليل أن محمد عادل احتسب ركلتي جزاء في مباراة القمة".

وعن واقعة مباراة الأهلي وفاركو، علق مراد "محمود عاشور طبق إجراءات تقنية الفيديو بصورة سليمة، والتقنية أظهرت أن اللعبة تسلل".

وتابع "التقيت عاشور وعصام عبدالفتاح، وأعددنا فيديو يظهر ما قام به حكم تقنية الفيديو في اللقطة، وأرسلناه لاتحاد الكرة، لكن الاتحاد لم ينشر الفيديو، ولا أعرف لماذا".

وأثار محمود عاشور الجدل بعدما ألغى هدفًا سجله الأهلي في شباك فاركو ضمن الجولة 28 من الدوري، خلال الشهر الجاري، بداعي التسلل، لكن الإعادة التليفزيونية شككت في صحة القرار.

ورد مراد على تصريحات قالها الحكم السابق سمير عثمان حول أن "أحد حكام تقنية الفيديو نزع فيشة الفار من أجل وضع الكاتيل لصنع الشاي".

وعلق مراد "واقعة "الكاتيل" لم تحدث، لا يوجد ما يسمى بـ"فيشة الفار" في غرفة تقنية الفيديو، كل الاحترام لسمير عثمان، قد تكون المعلومة التي وصلته غير صحيحة".

واختتم "ليس لدينا حكام يشربون شاي أو قهوة داخل الغرفة، كل ما يحدث في الغرفة مسجل بالصوت والصورة، ويمكن للفيفا الإطلاع عليها في أي وقت".