مدرب باريس سان جيرمان يلمح لإمكانية رحيل نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

رفض كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، استبعاد احتمالية رحيل نيمار عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وكانت عدة تقارير صحفية أشارت منذ فترة إلى رغبة باريس سان جيرمان في التخلص من نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي، وعادت هذه الشائعات للظهور بعد توتر علاقته مع زميله كيليان مبابي بسبب خلاف على تسديد ركلة جزاء في مباراة مونبلييه.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليل في الدوري الفرنسي: "السوق دائما يحمل مفاجآت، العديد من المفاجآت، لكنني لم أسمع نيمار يقول إنه يريد الرحيل".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "نيمار يعمل بشكل جيد ويقدم أداء جيدا لكن السوق هو السوق".

جدير بالذكر أن نيمار (30 عاما) انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2025.

وشارك النجم البرازيلي في 147 مباراة مع الفريق الباريسي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 105 أهداف.