"ضمه الأربعاء وألغى التعاقد الجمعة".. الشارقة الإماراتي يتراجع عن صفقة الإسباني ألكاسير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم الجمعة، تراجع نادي الشارقة الإماراتي من جانبه عن صفقة ضم اللاعب باكو ألكاسير.

وكان الشارقة قد أعلن عبر حساباته بمواقع التواصل، يوم الأربعاء الماضي، التعاقد مع المهاجم الإسباني بنشر صورة له وتذيلها بتعليق:"ابتسم.. ألكاسير في الشارقة".

وجاء تعاقد نادي الشارقة الإماراتي مع المهاجم صاحب الـ 28 عامًا، على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي فياريال.

وغردّ اللاعب فور إتمام التعاقد معه بتغريدة جاءت: "يُسعدني الإعلان عن انضمامي للشارقة كلاعب ولا أطيق الانتظار لبدء هذه المغامرة الجديدة على المستوى المهني والشخصي بالنسبة لي ولعائلتي".

وسبق ومثّل اللاعب أندية فالنسيا، خيتافي وبرشلونة وفياريال في إسبانيا بجانب بوروسيا دورتموند في ألمانيا.

I am very happy to announce that I am a new @SharjahFC player. I can't wait to start this new adventure both professionally and personally for me and my family! pic.twitter.com/ZW29lRH0BB

— Paco Alcácer (@paco93alcacer) August 17, 2022