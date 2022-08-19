شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك وفاركو مع صافرة محمد معروف قبل صدام الليلة بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره فاركو فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية.

ويتولى محمد معروف إدارة مباراة الزمالك وفاركو تحكيميًا، ويعاونه كل من هاني عبدالفتاح وسامي هلهل (مساعدان)، ووليد عبدالرازق كحكم رابع.

ويدير وائل فرحان تقنية الفيديو في المباراة ويساعده محمد الشناوي.

وتعد مباراة الزمالك وفاركو هى الثالثة التى يديرها محمد معروف للفارس الابيض هذا الموسم حيث أدار مباراتى الزمالك مع سيراميكا والمصرى البورسعيدى وفاز فيهم الفارس الابيض بينما أدار معروف ثلاثة لقاءات لفاركو خسرهم أمام فيوتشر والاهلى والاتحاد.