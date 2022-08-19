شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاشم يغيب عن الإسماعيلى أمام الأهلى بسبب الإيقاف وأشعة للمحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه محمد هاشم فى مباراة الاهلى المقرر لها الاحد المقبل بعدما تعرض للطرد فى مباراة المصرى البورسعيدى التى خسرها الدراويش برباعية مقابل هدف مساء أمس الخميس بالاسكندرية.

ويخضع الدولى باهر المحمدى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، للأشعة بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الضامة حسب التشخيص المبدئى، وذلك على هامش مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى مساء الخميس ضمن منافسات الدورى العام.

ولم يستطع المحمدى استكمال المباراة بالرغم من مشاركته بديلًا لمدة 13 دقيقة، والتى على إثرها تم استبداله ليشارك محمود عبد العاطى دونجا بدلاً منه فى الدقيقة 32 من عمر المباراة.

هذا ومن المقرر أن تحدد الأشعة مدة غياب اللاعب عن صفوف الفريق وطبيعة البرنامج العلاجى، الذى سيخضع له تحت إشراف الجهاز الطبى للدراويش بقيادة مجدى باز.

وجدير بالذكر أن مدافع الدراويش الشاب سيغيب عن لقاء فريقه المقبل ضد الأهلى، الذى سيقام يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء.