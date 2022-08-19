شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو الليلة بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الليلة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وفاركو

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفاركو بالتعادل السلبى في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى.

ترتيب الزمالك وفاركو في جدول الدوري

ويعتلى الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو اليوم الجمعة فى الدوري الممتاز، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.