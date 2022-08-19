شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وفاق سطيف يقترب من الانضمام إلى المصري فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادي المصري من حسم أولى صفقاته الصيفية، بعدما دخلت المفاوضات مع عبد الرحيم دغموم لاعب وفاق سطيف الجزائري، مرحلة الجدية، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي بالمصري قبل إتمام إجراءات التعاقد معه.

ويلعب دغموم في وسط الملعب،وشارك صاحب الـ 23 عاماً في 11 مباراة مع فريقه، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا، كما شارك في 27 مباراة بالدوري الجزائري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 6.

وحقق النادي المصري فوزاً عريضاً على النادي الاسماعيلي في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء أمي على استاد برج بالعرب بالأسكندرية، وانتهت بفوز المصري برباعية مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.