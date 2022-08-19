شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا عبر انستجرام : يسعدني دائمًا التصرفات الصغيرة التي تجعل الشباب يبتسمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني فيديو له مع احد المشجعين أصحاب الهمم اثناء التقاط صورة تذكارية معه في احدي المباريات ، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وكتب فيتوريا تعليقا علي الفيديو قائلا : يسعدني دائمًا تصرفات صغيرة تجعل الشباب يبتسمون، في إشارة منه الي مدي السعادة التي سيطرت علي المشجع اثناء توجه فيتوريا له لالتقاط صورة معه.





من ناحية أخرى توصل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لاتفاق مبدئي مع نظيره البلجيكي، على خوض مباراة ودية بين منتخبي مصر وبلجيكا في نوفمبر المقبل، والتي يخوضها المنافس استعدادًا لكأس العالم بقطر 2022، حيث يقع في مجموعته المنتخب المغربي بجانب كندا وكرواتيا.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، حيث يتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة والتى تضم كلاً من غينيا ومالاوى وإثيوبيا.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، من معاونيه تسجيلا لجميع مباريات الدوري لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، وقام فيتوريا بتقسيم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول.