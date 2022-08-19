شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..محمد الكردانى مدرب سلة الجزيرة: كان نفسى أكون طيار وبحب مكى وصبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو محمد الكردانى مدرب سلة الجزيرة ، والمنتخب السعودى لكرة السلة

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من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

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لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

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مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

محمد صبحى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال