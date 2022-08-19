شكرا لقرائتكم خبر عن نجم باريس سان جيرمان على رادار عملاق تركيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتواصل العروض المقدمة لنجوم باريس سان جيرمان تتزايد خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الحصول على خدماتهم في الميركاتو الصيفي.

ويعد أبرز النجوم الأقرب للرحيل في الميركاتو الصيفي عن صفوف باريس سان جيرمان هو ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الذي ابتعد كثيرا عن الصورة خلال الفترة الماضية وقلة مشاركاته مع الفريق الفرنسي مؤخرا.

نجم باريس سان جيرمان يقترب من تركيا

ووفقا لما نشرته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن وكيلة أعمال إيكارد وزوجته تواجدت في الأيام الماضة في تركيا من أجل التفاوض لرحيله لصفوف أحد الفرق الكبرى في تركيا.

وأشارت الصحيفة أنها تفاوضت مع كل من جلطة سراي وفنربخشة التركي من أجل الرحيل إلى الدوري التركي في الميركاتو الحالي والهروب من دكة بدلاء باريس سان جيرمان بعد خروجه بشكل شبه مؤكد من حسابات المدير الفني الجديد كريستوف جالتيه.

أما شبكة RMC الفرنسية فقد أكدت أن صفقة إيكاردي ستتطلب بعض التنازلات من إدارة الفريق الفرنسي وكذلك اللاعب من أجل تخفيض راتبه وتسهيل الانتقال لأحد الفرق في تركيا.

في المقابل، طالب إيكاردي إدارة الفريق الفرنسي بالحصول على تعويض مالي في حال التفكير في فسخ عقده والذي سينتهي في نهاية عام 2024 وهي نفس الأزمة التي يواجهها الفريق الفرنسي مع كل من إدريسا جاي وأندير هيريرا.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة



يذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه نظيره ليل الفرنسي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

