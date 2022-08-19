الامارات | محمد صلاح وزميله أرنولد يتعرضان للسخرية بسبب موقف طريف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس الاثنين الماضي في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، موقفا طريفا أثار سخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نجمي ليفربول الهداف المصري محمد صلاح، وزميله أرنولد.

وظهر أرنولد وصلاح شاردي الذهن خلال وقوف الفريق مع طاقم التحكيم قبل ضربة البداية، وحين بدأ اللاعبون يتحركون للسلام على طاقم التحكيم، والفريق الضيف، ظل صلاح وأرنولد واقفان وغير مدركين أنه يتوجب عليهما الذهاب لمصافحة لاعبي الفريق الخصم، إلا بعد فترة، حيث قاما بالهرولة للحاق بزملائهم.

وانهالت التعليقات الساخرة، كما نقلت ذلك وسائل إعلام إنجليزية، بينها "ذي الصن"، وتساءل البعض عن سر "شرود ذهن" اللاعبين، بينما قال آخرون إن ذلك كان أحد أسباب التعادل المرير لاحقا من كريستال بالاس، وهو الثاني على التوالي لليفربول بعد جولتين من بداية الموسم.

وبدأ البعض يتحدث عن "بماذا كان يفكر صلاح وأرنولد"، وقام البعض بطرح اقتراحات ساخرة. وكان صلاح من تنبه إلى أن فريقه تحرك، فنبه أيضا زميله للحاق بهم. يذكر أن تلك المباراة شهدت طرد أغلى مهاجم في ليفربول، الأوروغوياني نونيز بعد نطحه مدافع كريستال بالاس اندرسون، كما تعادل ليفربول بشق الانفس بهدف من الكولومبي لويس دياز.

وستكون المباراة المقبلة مهمة للغاية أمام مان يونايتد في أولد ترافورد بالجولة الثالثة، حيث يتوجب على ليفربول الفوز لوقف نزف النقاط، بينما تعتبر مصيرية لليونايتد الذي خسر أول جولتين.