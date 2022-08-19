شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق صفحة الإسماعيلي استعداداً للبنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، صفحة مباراة الاسماعيلي في الدوري العام، والتي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب بالجولة 31 في الدوري، وانتهت بفوز المصري برباعية مقابل هدف، وذلك للتركيز على اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي، في مباراة الجولة 32 من عمر المسابقة المحلية، والتي تجمع الفريقين في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المصري والبنك الأهلي قد انتهت بفوز البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتلقى النادي المصري خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بخصوص الغرامة التي تم توقيعها على النادي البورسعيدي، بسبب الشرط الجزائي ومستحقات معين الشعباني مدرب الفريق السابق، بعدما فشلت محاولات فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين في وقت سابق.

ونص خطاب الفيفا للنادي المصري على أنه في حالة عدم سداد النادي المصري الغرامة المُوقعة لمعين الشعباني، والمقدرة بحوالى 275 ألف دولار، خلال 45 يوم من تاريخه سيُمنع النادي المصري من القيد لمدة 3 فترات محلياً و قارياً.

وتقدم معين الشعباني، المدير الفني السابق للنادي المصري، بشكوى ضد النادى للفيفا، وذلك بعد فشل مفاوضات فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، حيث طالب الشعبانى بالحصول على الشرط الجزائي فى عقده والمقدر بحوالى 160 ألف دولار إلى جانب مستحقات آخر شهرين.